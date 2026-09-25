Глава МИД Ирана о санкциях США: это не дипломатия, а экономический терроризм

Аракчи назвал антииранские санкции США экономическим терроризмом Глава МИД Ирана о санкциях США: это не дипломатия, а экономический терроризм

Москва25 сен Вести.Санкции и экономическое давление на Иран со стороны США — это экономический терроризм, а не дипломатия, заявил журналистам министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Вашингтон использует экономические лишения как оружие, инструмент коллективного наказания и политического принуждения, отметил глава внешнеполитического ведомства

Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм цитирует Аракчи РИА Новости

Министр отметил, что США намеренно наносят ущерб народу Ирана, напрямую нарушая основополагающие права граждан Исламской Республики, включая право на жизнь, здоровье, доступ к продовольствию и медикаментам.

В конце августа министр финансов США Скотт Бессент пообещал каждую неделю вводить новые санкции в отношении различных структур за связи с Ираном, чтобы усилить давление на эту страну.