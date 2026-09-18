NBC: мирную сделку с Ираном на переговорах в Пакистане заблокировал Рубио

СМИ назвали противника мирной сделки с Ираном из администрации Трампа NBC: мирную сделку с Ираном на переговорах в Пакистане заблокировал Рубио

Москва18 сен Вести.Американский госсекретарь Марко Рубио сыграл ключевую роль в срыве возможного соглашения о прекращении конфликта с Ираном в ходе переговоров, в которых участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во время длительных консультаций, проходивших в Пакистане в апреле, американские переговорщики испытывали беспокойство, так как иранская сторона, по их мнению, постоянно меняла условия потенциальной сделки.

В связи с этим они связались с Рубио, чтобы получить дальнейшие указания, рассказал телеканалу NBC News знакомый с ситуацией чиновник администрации Белого дома.

Поэтому во время паузы они позвонили Рубио, чтобы получить указания о том, как действовать дальше. Рубио согласился с тем, что они не могут принять предложение Ирана. Сделки не будет говорится в материале NBC News

Телеканал также подчеркивает, что Рубио сознательно избегает публичной роли в мирных переговорах, поддерживая участие в них Вэнса, а также спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако именно госсекретарь остается "серым кардиналом", сохраняя за собой право вето на ключевые решения, принимаемые за закрытыми дверями, сказано в статье.

Прямые переговоры между США и Ираном о перемирии прошли в Исламабаде в апреле 2026 года и завершились безрезультатно после 21 часа обсуждений.

Вашингтон требовал от Тегерана отказа от разработки ядерного оружия и полного открытия Ормузского пролива, в то время как Иран настаивал на сохранении контроля над этой стратегически важной территорией. В итоге стороны разошлись, не достигнув соглашения.

Позднее в МИД Катара заявили, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться проектами возможного соглашения через посредников, среди которых, помимо Катара, Оман и Пакистан.