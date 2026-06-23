Рубио рассказал, почему считает невозможным прекращение огня на Ближнем Востоке Рубио: прекращение огня на Ближнем Востоке невозможно при атаках проиранских сил

Москва23 июн Вести.До тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки на Ближнем Востоке, прекращение огня и завершение конфликтов в регионе невозможно. Такую позицию выразил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии журналистам.

Не может быть прекращения военных действий и конфликтов в регионе, пока проиранские формирования запускают ракеты и дроны сказал он

По словам Рубио, решение данного вопроса входит в подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании. Он также добавил, что к данному вопросу перейдут во время переговорного процесса.

Ранее австралийский дипломат Джейн Харди заявила, что конфликт между США и Ираном не привел к существенным изменениям в глобальном стратегическом балансе, поэтому существует вероятность, что ситуация вернется к прежнему состоянию уже в течение ближайших 60 дней.