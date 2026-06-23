Эксперт Харди: США и Иран могут вернуться к статусу-кво в ближайшие 60 дней

Эксперт Харди заявила о возможном скором возвращении США и Ирана к статусу-кво Эксперт Харди: США и Иран могут вернуться к статусу-кво в ближайшие 60 дней

Москва23 июн Вести.Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном не привел к существенным изменениям в глобальном стратегическом балансе, поэтому существует вероятность, что ситуация вернется к прежнему состоянию уже в течение ближайших 60 дней. Об этом сообщила австралийский дипломат и специалист по вопросам международной безопасности Джейн Харди агентству ТАСС.

Харди сообщила, что первые последствия урегулирования конфликта уже прослеживаются в мировой экономике. Договоренность о прекращении огня между США и Ираном повлияла на глобальные энергетические рынки и морские торговые маршруты, а старт переговоров между Вашингтоном и Тегераном способствовал частичному восстановлению рынков.

Если США и Иран смогут достичь соглашения в течение ближайших 60 дней, мы, вероятно, увидим возвращение к статус-кво, а не какие-либо серьезные позитивные или негативные изменения в глобальном стратегическом балансе заявила эксперт

При этом, по ее словам, сохраняется значительная неопределенность вокруг американо‑иранских переговоров. Харди отметила, что цены на нефть сначала снизились еще до подписания меморандума о прекращении огня, но затем вновь выросли.

Эксперт подчеркнула, что на текущий момент невозможно полноценно оценить совокупные последствия конфликта. При этом она отметила, что долгосрочные последствия ситуации вокруг Ирана могут оказаться куда более серьезными, чем его непосредственное воздействие на мировую экономику и региональную безопасность.

В случае провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также ослабления американских гарантий безопасности союзникам может быть подорвана вся архитектура контроля над ядерными вооружениями и [режима] нераспространения, сформированная после принятия Договора о нераспространении ядерного оружия и создания Международного агентства по атомной энергии рассказала Харди

Ранее телеканал CNN уже сообщал, что Вашингтон и Тегеран в рамках работы над мирным соглашением обсуждают возможность возвращения к статус-кво, существовавшему до начала конфликта.

При этом в еще апреле CNN писал, что США и Иран не хотят возвращаться к положению дел, которое существовало до начала конфликта на Ближнем Востоке.