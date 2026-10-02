Москва2 окт Вести.Гендиректор и учредитель МПК "Селятино" Артем Барышков заочно арестован решение военного суда по делу о поставках некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В рамках расследования уголовного дела военный суд санкционировал заочный арест учредителя МПК "Селятино" Барышкова Артема Анатольевича. Сам фигурант объявлен в международный розыск отметил собеседник агентства

Ранее, 8 сентября, суд заочно арестовал и объявил в международный розыск технолога МПК "Селятино" Зинаиду Грищук. Ее защита в тот же день обжаловала данное судебное постановление в апелляционном порядке. 27 августа сообщалось, что бизнесмен Дмитрий Мизгир сотрудничает со следствием и начал давать признательные показания по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд армии.