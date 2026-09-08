По делу о поставке консервов заочно арестована технолог мясокомбината

Технолог мясокомбината объявлена в международный розыск по делу о тушенке По делу о поставке консервов заочно арестована технолог мясокомбината

Москва8 сен Вести.Фигурантку уголовного дела о поставках некачественной тушенки для нужд Минобороны РФ технолога МПК "Селятино" Зинаиду Грищук заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

Санкционирован заочный арест технолога мясокомбината Грищук Зинаиды Леонидовны, защита которой уже обжаловала данное судебное постановление в апелляционном порядке. Сама Грищук объявлена в международный розыск говорится в сообщении

Ранее военный суд арестовал других фигурантов уголовного дела и продлил им меру пресечения до конца сентября. Сообщалось, что бизнесмен Дмитрий Мизгир сотрудничает со следствием и начал давать признательные показания по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд армии.

Материальный ущерб по этому делу составляет около миллиарда рублей.