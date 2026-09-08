Москва8 сенВести.Фигурантку уголовного дела о поставках некачественной тушенки для нужд Минобороны РФ технолога МПК "Селятино" Зинаиду Грищук заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.
Санкционирован заочный арест технолога мясокомбината Грищук Зинаиды Леонидовны, защита которой уже обжаловала данное судебное постановление в апелляционном порядке. Сама Грищук объявлена в международный розыскговорится в сообщении
Ранее военный суд арестовал других фигурантов уголовного дела и продлил им меру пресечения до конца сентября. Сообщалось, что бизнесмен Дмитрий Мизгир сотрудничает со следствием и начал давать признательные показания по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд армии.
Материальный ущерб по этому делу составляет около миллиарда рублей.