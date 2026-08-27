Бизнесмен Мизгир заключил сделку со следствием по делу о некачественной тушенке ТАСС: бизнесмен Мизгир заключил сделку со следствием

Москва27 авг Вести.Бизнесмен Дмитрий Мизгир сотрудничает со следствием и начал давать признательные показания по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По уголовному делу проходят несколько коммерсантов, а также бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич.

Мизгир заключил досудебное соглашение о сотрудничестве говорится в сообщении

Остальные предприниматели также начали давать признательные показания. Таразевич продолжает настаивать на своей невиновности.

Защита Мизгира на следующем продлении меры пресечения будет настаивать на избрании ему домашнего ареста.

Ранее военный суд арестовал фигурантов уголовного дела и продлил им меру пресечения до конца сентября.

Материальный ущерб по этому делу составляет около миллиарда рублей.