Полковник Таразевич не признает вину в хищении при поставках консервов на СВО

Чиновник Минобороны не признает вину по делу о хищении консервов Полковник Таразевич не признает вину в хищении при поставках консервов на СВО

Москва13 авг Вести.Стали известны новые подробности резонансного уголовного дела, одним из фигурантов которого является экс-начальник управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ полковник Виктор Таразевич. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя его защиты, чиновник не признает вину в крупном хищении при поставках консервов в зону специальной военной операции (СВО).

Виктор Эдвардович вину в инкриминируемом хищении не признает сказал собеседник агентства, добавив, что в функции департамента, которым руководил Таразевич, не входила проверка качества продукции

Как сообщалось ранее, Татаревич стал фигурантом уголовного дела о хищении 700 млн рублей при поставках консервов для военнослужащих в зоне СВО в составе организованной группы (по части 4 статьи 159 УК РФ). Кроме полковника, к преступлению могут быть причастны еще пятеро предпринимателей.