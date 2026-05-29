Москва29 маяВести.Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, не признал вину. Об этом сообщает ТАСС.
Вину не признаю, мною не причинен материальный ущербцитирует чиновника агентство
В правоохранительных органах с этим утверждением не согласны. Как сообщалось ранее, ущерб от действий Нестеренко оценивается в 130 миллионов рублей.
По предварительным данным, преступления были совершены в период работы Нестеренко в ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края". Там он сотрудничал с бывшим вице-губернатором Сергеем Власовым, задержанным в мае 2024 года по подозрению в получении взятки. Преступная деятельность связана со строительством школ в Херсонской области.