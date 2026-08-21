Фигуранта дела о поставке некачественной тушенки на СВО просят отпустить из СИЗО

Поставщика некачественной тушенки на СВО требуют отпустить из СИЗО Фигуранта дела о поставке некачественной тушенки на СВО просят отпустить из СИЗО

Москва21 авг Вести.Адвокаты коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова просят отпустить его СИЗО из-за болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Вислобоков проходит по делу, возбужденного в отношении полковника Виктора Таразевича, о хищении 700 миллионов рублей на поставках в 2024-2025 годах некачественной тушенки на СВО.

Вислобоков Д.А. не может находиться в условиях следственного изолятора в связи с наличием у него тяжелых заболеваний, … препятствующих содержанию под стражей сказано в апелляционной жалобе защиты

Также в деле фигурируют гендиректор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов, гендиректор ООО "МПК "Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук, а также предприниматель Дмитрий Мизгир.

Адвокаты просят перевести своего подзащитного под домашний арест или запретили определенные действия.