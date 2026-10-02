13:35 02 октября 2026Сергей КузнецовПолитикаМирошник: доклад Тюрка о секс-насилии в конфликте на Украине хромает на обе ногиМирошник: доклад Тюрка о секс-насилии в конфликте на Украине хромает на обе ногиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеРазвернулись и ушли: боец указал на незадачливость ВСУ в операции "Вивальди"10:40 В НАТО осадили Кубилюса за слова об ответе в случае ударов РФ по заводам Европы05:51 Суд заочно арестовал учредителя "Селятино" Барышкова05:04 Польшу ждет новая волна миграции с Украины из-за энергокризиса04:06 Пожар в особняке Миллера в Петербурге тушат водой из Невы22:25 1 октРогов напомнил Ван дер Беллену о его русском отце после слов о России20:28 1 октВо Львове вынесен приговор убийце экс-депутата Рады Ирины Фарион16:31 1 октВзрыв прогремел на крупнейшем в Киеве мосту15:28 1 октПолитикаРодион Мирошник02.10.2026