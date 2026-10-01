Москва1 октВести.Украинские формирования резко нарастили преднамеренные удары по детям, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.
Произошел катастрофический всплеск преднамеренных ударов украинских формирований по несовершеннолетним детямсказал Мирошник
По словам дипломата, с начала 2026 года от украинских ударов пострадали 456 несовершеннолетних, 70 из которых погибли.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям и инфраструктуре.