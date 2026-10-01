Мирошник сообщил о "катастрофическом всплеске" ударов Украины по детям Мирошник: произошел катастрофический всплеск ударов ВСУ по детям

Москва1 окт Вести.Украинские формирования резко нарастили преднамеренные удары по детям, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

Произошел катастрофический всплеск преднамеренных ударов украинских формирований по несовершеннолетним детям сказал Мирошник

По словам дипломата, с начала 2026 года от украинских ударов пострадали 456 несовершеннолетних, 70 из которых погибли.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям и инфраструктуре.