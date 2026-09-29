Пушилин: ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям на трассах Новороссии

Пушилин заявил, что боевики ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям Пушилин: ВСУ нарастили удары по гражданским автомобилям на трассах Новороссии

Москва29 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили удары по гражданским автомобилям на дорогах, которые связывают Донбасс и всю Новороссию. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В беседе с ТАСС он отметил, что в центре внимания противника находятся гражданские объекты.

В частности, мирный транспорт, который украинские операторы БПЛА пытаются уничтожать на дорогах, связывающих новые территории [Донбасс и всю Новороссию] сказал Пушилин

Ранее он подчеркнул, что киевский режим пытается усложнить властям ДНР процесс восстановления освобожденных населенных пунктов. По словам Пушилина, Киев мешает прокладке коммуникаций и систем жизнеобеспечения на освобожденных территориях.