Москва27 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают "исчерпывающие меры", чтобы усложнить властям Донецкой Народной Республики (ДНР) процесс восстановления освобожденных населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Мы видим, что противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей, связанных с восстановлением населенных пунктов приводит ТАСС слова Пушилина

Киев мешает прокладке коммуникаций и систем жизнеобеспечения на освобожденных территориях, пояснил глава ДНР.

При этом власти ДНР контролируют потребности мирных жителей, спасенных из зоны боевых действий, уточнил Пушилин.

Между тем поддержка Киева может аукнуться миру после победы России. Обучив украинцев изготовлению взрывных устройств и беспилотников, союзники вырастили будущих террористов, заключил Пушилин.