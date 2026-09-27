Пушилин: в ДНР держат на контроле потребности спасенных из зоны боев гражданских

Глава ДНР Пушилин рассказал, как в республике помогают спасенным гражданским Пушилин: в ДНР держат на контроле потребности спасенных из зоны боев гражданских

Москва27 сен Вести.Власти Донецкой Народной Республики контролируют потребности мирных жителей, спасенных из зоны боевых действий, сообщил в интервью ТАСС глава региона Денис Пушилин.

По каждому человеку известно, где [он] находится, в каком состоянии, какая помощь требуется дополнительно – документы, выплаты и решение бытовых вопросов рассказал он

Ранее глава ДНР предупредил, что поддержка Киева может аукнуться миру после победы РФ. По его словам, обучив украинцев изготовлению взрывных устройств и беспилотников, союзники вырастили будущих террористов.