Москва27 сенВести.Власти Донецкой Народной Республики контролируют потребности мирных жителей, спасенных из зоны боевых действий, сообщил в интервью ТАСС глава региона Денис Пушилин.
По каждому человеку известно, где [он] находится, в каком состоянии, какая помощь требуется дополнительно – документы, выплаты и решение бытовых вопросоврассказал он
Ранее глава ДНР предупредил, что поддержка Киева может аукнуться миру после победы РФ. По его словам, обучив украинцев изготовлению взрывных устройств и беспилотников, союзники вырастили будущих террористов.