Пушилин: киевские боевики могут продолжить теракты даже после окончания СВО

Пушилин предупредил, что поддержка Киева может аукнуться миру после победы РФ Пушилин: киевские боевики могут продолжить теракты даже после окончания СВО

Москва26 сен Вести.Боевики киевского режима могут продолжить совершать теракты после окончания специальной военной операции (СВО) и победы России в ней. Об этом ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, поддержка Украины со стороны европейских стран и США может иметь последствия и по завершении конфликта. Пушилин отметил, что за время боевых действий украинские военные освоили изготовление самодельных взрывных устройств и беспилотников различных типов.

Союзники Украины буквально вырастили будущих террористов, которые научились собирать всевозможные самодельные взрывные устройства из подручных материалов, беспилотники любой конфигурации. И мы понимаем, что даже после нашей победы, после окончания конфликта, мы будем видеть ряд проявлений террористического характер сказал глава ДНР

Пушилин также заявил, что последствия поддержки Киева со стороны Запада могут затронуть не только Россию, но и другие страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об ударах по гражданской инфраструктуре в России являются жестом терроризма.