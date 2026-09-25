Москва25 сен Вести.Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся ударов по гражданской инфраструктуре в России, являются жестом терроризма. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Это жест терроризма. То, что Зеленский пугает как раз таки ударами по гражданской инфраструктуре, будь то транспорт, будь то энергетика, будь то социальные объекты. Вот теперь он буквально по слогам произнес, что является террористом, который угрожает мирным гражданам сказала она

Ранее Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в сторону российской гражданской авиации. По ее словам, такие действия главы киевского режима подтверждают, что он душевнобольной террорист.