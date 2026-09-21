Москва21 сен Вести.Действия, которые предпринимает Владимир Зеленский, подтверждают, что он душевнобольной террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи.

В беседе с ТАСС она прокомментировала угрозы Зеленского в сторону российской гражданской авиации.

То, что делают киевский режим и Зеленский, - это, конечно, открытый терроризм. Задача террористов заключается в том, чтобы посеять панику и напугать. Это суть, это движок, движущая сила: не просто захватить, завоевать, себе присвоить и награбить или каким-то образом повлиять, а именно напугать сказала Захарова

По ее словам, история помнит немало душевнобольных людей, которые думали, что могут повлиять на глобальные процессы своей агрессией.

Она также отметила, что обещанное главой киевского режима решение проблемы "космического дефицита бюджета" на Украине будет найдено в дальнейшей "могилизации" украинцев.