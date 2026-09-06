Захарова: Зеленский "переплюнул" бен Ладена и стал угрозой для всего мира Мария Захарова назвала политику Зеленского бизнесом на терроризме

Москва6 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский превратил украинский режим в террористическое предприятие, которое выполняет заказы на совершение диверсий. По ее словам, украинский лидер по масштабу угрозы "переплюнул" Усаму бен Ладена.

В интервью "Российской газете" дипломат отметила, что деятельность Киева строится по принципу бизнес-модели, экспортирующей терроризм. В качестве примера Захарова привела удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и нефтяным танкерам, перевозящим в том числе казахстанское сырье в интересах западных стран.

По мнению представителя МИД РФ, пытаясь навредить России, киевский режим своими действиями подрывает энергетическую безопасность самих государств Запада, выступающих его спонсорами.