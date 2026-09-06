Захарова отметила пронзительность строк песни "Взлетаем на грозу" Захарова: песня "Взлетаем на грозу" соткана из слов бойцов, их матерей и жен

Москва6 сен Вести.Песня "Взлетаем на грозу", которая была написана официальным представителем МИД России Марией Захаровой в соавторстве с композитором Максимом Фадеевым, является отражением чувств о бойцах. Эта песня соткана из слов поддержки, надежды и веры, заявила Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

В песне "Взлетаем на грозу" нет ни одного слова, которое бы мы придумали, изобрели. Эта песня соткана из слов тысяч наших граждан, ребят на фронте, их матерей и жен, сестер и дочерей, которые их ждут. И ждут деятельно, не сидя и что-то бормоча под нос, а по-настоящему - так, как и должна ждать жена, мать, дочь, сестра сказала она

Захарова отметила, что композиция была исполнена 12 июня в "Лужниках". Ее спел иркутский артист Роман Михраби. И композиция, отметила Захарова, моментально получила отклик от народа.