Москва6 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что ориентируется на любовь и поддержку, которую получает от слушателей по поводу ее песни "Взлетаем на грозу", а не на ненависть.
Захарова – автор слов песни "Взлетаем на грозу", музыку для которой написал композитор Максим Фадеев, а исполнил Роман Михраби.
А я ориентируясь не на ненависть, которая прилетает, а на любовь и поддержку, которую мы слышим и видимотметила Мария Захарова
Премьера песни состоялась 12 апреля в День России. По словам Захаровой, "Взлетаем на грозу" – это песня о том, что настало время героев, и место героизму и подвигу есть всегда и везде.