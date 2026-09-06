Захарова о своей песне: я ориентируюсь не на ненависть, а на любовь и поддержку

Захарова рассказала, что получает поддержку по поводу песни "Взлетаем на грозу" Захарова о своей песне: я ориентируюсь не на ненависть, а на любовь и поддержку

Москва6 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что ориентируется на любовь и поддержку, которую получает от слушателей по поводу ее песни "Взлетаем на грозу", а не на ненависть.

Захарова – автор слов песни "Взлетаем на грозу", музыку для которой написал композитор Максим Фадеев, а исполнил Роман Михраби.

А я ориентируясь не на ненависть, которая прилетает, а на любовь и поддержку, которую мы слышим и видим отметила Мария Захарова

Премьера песни состоялась 12 апреля в День России. По словам Захаровой, "Взлетаем на грозу" – это песня о том, что настало время героев, и место героизму и подвигу есть всегда и везде.