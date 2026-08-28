Москва28 авгВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не закрывала двери для западных исполнителей, в том числе рэпера Канье Уэста, но его "перформанс" с восхвалением символики нацизма вызывает много вопросов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Подобных поступков, по словам дипломата, можно ожидать от душевнобольных, но не от мировой суперзвезды.
Честно говоря, большие вопросы вызывает его... акции, перформансы или какие-то, как он потом говорил, "болезненные проявления", он именно так сам об этом рассказывал, связанные с восхвалениями, мне страшно это произнести, Гитлера, распространением свастики и наполнением песен соответствующими идеологемамисказала Захарова
В XXI веке шокирующим является то, что такое вообще может быть, подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится, запрета на его проведение не было. Артист даст два шоу на стадионе "Газпром Арена" - 10 и 11 октября.