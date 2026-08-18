Москва18 авгВести.Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста не запрашивали представителей российского певца SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов) о совместном выступлении. Соответствующее заявление сделала в комментарии ТАСС генеральный директор Say Agency Анна Субчева.
Ранее в сети распространялись сообщения, что Канье Уэст якобы хотел выступить вместе с SHAMAN на концерте в Санкт-Петербурге, но заслуженный артист России отказал американскому рэперу.
Как организатор выступления мистера Уэста в России я не обращалась к представителю артиста SHAMAN и не просила их о совместном выступлениисообщила Субчева
Она уточнила, что для нее загадка, кто и зачем связывался с представителями Shaman.
Канье Уэст собирается дать два концерта в Санкт-Петербурге - 10 и 11 октября. По информации СМИ, на фоне этого вырос спрос на железнодорожные билеты в Петербург и на отели.