Захарова назвала ситуацию с организацией концерта Канье Уэста полным хаосом Захарова: концерт Канье Уэста не был организован, это настоящий хаос

Москва24 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что не могла поверить в организацию концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге и назвала эту ситуацию хаосом.

Об этом она заявила в беседе с "Радио 1". По ее словам, концерт не был согласован, потому что организаторы даже не подали заявку.

Я не могу сказать слово "организовывать". Затеяли. Потому что там, по-моему, от организации нет ничего, ни одной буквы из этого слова. Организация — от слова "организовывать", да? А здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то все рваное, какое-то все невнятное, какое-то все мутное сказала представитель МИД

Захарова возмутилась, что исполнитель в своих песня прославляет нацистскую идеологию. Дипломат напомнила, что проведение концерта обсуждалось именно в Санкт-Петербурге, бывшем блокадном Ленинграде.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге пообещали вернуть деньги за билеты, если шоу не состоится. Выступления американского рэпера якобы запланированы на 10 и 11 октября 2026 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

При этом концерты Уэста в России исчезли из официального расписания тура рэпера.