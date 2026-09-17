Москва17 сенВести.Комитет по культуре Санкт-Петербурга не получал документов от "Газпром-Арены" на согласование концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом говорится в ответе комитета гражданину, который уже купил билет на концерт, пишет издание "Фонтанка".
Как разъяснил заместитель председателя комитета Станислав Молдованов в письме от 16 сентября, согласование концерта с комитетом по культуре входит в обязанности правообладателя площадки. Такой порядок действует со времени пандемии коронавируса.
Он также указал, что, согласно информации на сайте "Газпром-Арены", договор аренды с организатором мероприятия не заключен.
Сведениями о формировании заявки в соответствии с порядком комитет не располагаетговорится в письме
По информации "Фонтанки", такие же ответы от комитета по культуре Сакнт-Петербурга получили 13 человек.
Покупатели билетов на концерт Канье Уэста пытаются вернуть потраченные средства, в том числе через суд. Один из исков поступил в Центральный районный суд Воронежа. Ответчиком по иску значится агентство SAY Agency.
Выступления американского рэпера на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге были анонсированы на 10 и 11 октября.