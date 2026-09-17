Комитет по культуре Петербурга не получал запросов по концерту Канье Уэста

Власти Петербурга не получали заявок на согласование концерта Канье Уэста Комитет по культуре Петербурга не получал запросов по концерту Канье Уэста

Москва17 сен Вести.Комитет по культуре Санкт-Петербурга не получал документов от "Газпром-Арены" на согласование концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом говорится в ответе комитета гражданину, который уже купил билет на концерт, пишет издание "Фонтанка".

Как разъяснил заместитель председателя комитета Станислав Молдованов в письме от 16 сентября, согласование концерта с комитетом по культуре входит в обязанности правообладателя площадки. Такой порядок действует со времени пандемии коронавируса.

Он также указал, что, согласно информации на сайте "Газпром-Арены", договор аренды с организатором мероприятия не заключен.

Сведениями о формировании заявки в соответствии с порядком комитет не располагает говорится в письме

По информации "Фонтанки", такие же ответы от комитета по культуре Сакнт-Петербурга получили 13 человек.

Покупатели билетов на концерт Канье Уэста пытаются вернуть потраченные средства, в том числе через суд. Один из исков поступил в Центральный районный суд Воронежа. Ответчиком по иску значится агентство SAY Agency.

Выступления американского рэпера на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге были анонсированы на 10 и 11 октября.