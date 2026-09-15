Суд Воронежа рассмотрит иск на организатора концерта Канье Уэста в России

На организатора концерта Канье Уэста в РФ подали в суд Суд Воронежа рассмотрит иск на организатора концерта Канье Уэста в России

Москва15 сен Вести.Центральный районный суд Воронежа начал рассматривать иск в отношении организатора концерта Канье Уэста в России. Об этом канал Baza сообщает в MAX.

Истцом выступает Евгений Рассказов, ответчиком – Say Agency.

Заявление зарегистрировали 9 сентября и в тот же день передали судье говорится в сообщении

По данным канала, в деле также фигурирует третье лицо – "Зенит-Арена", которая является юридическим лицом "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге.

В среду, 7 октября, должно состояться предварительное заседание.