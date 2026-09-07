Организатор концерта Канье Уэста ответит на претензии Роспотребнадзора Say Agency направит юристов для обсуждения предостережения Роспотребнадзора

Москва7 сен Вести.Юристы агентства Say Agency, которое занимается организацией концерта американского музыканта Канье Уэста в России, обсудят с представителями Роспотребнадзора вынесенное компании предостережение. Об этом в беседе с РБК сообщила глава агентства Анна Субчева.

По ее словам, при подготовке мероприятия организация действовала в соответствии с российским законодательством.

Мы передали претензии Роспотребнадзора нашим юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства отметила Субчева

Предостережение ООО "Сэй Эдженси" ведомство вынесло 6 сентября после обращений покупателей билетов. Поводом для жалоб стало заявление "Газпром Арены" о невозможности проведения мероприятия из-за отсутствия договора аренды со стороны организаторов.