Москва4 сен Вести.Агентство SAY Agency опубликовало документы, подтверждающие возможность продажи билетов на концерт Канье Уэста, а также аренды "Газпром Арены" для его проведения. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.

Подтверждаем возможность выхода в анонс и начала продажи билетов в согласованную с артистом дату говорится в одном из документов

Другой документ подтверждает возможность аренды "Газпром Арены" с 6 по 13 октября для подготовки и проведения концерта западного артиста. В агентстве заявили, что практически все необходимые вопросы для организации мероприятия уже урегулированы, а действия площадки расценивают как намеренную провокацию.

Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых, нами была открыта продажа билетов отметили в агентстве

Ранее появлялась информация, что в Санкт-Петербурге планируют провести два концерта Канье Уэста. Выступления намечены на 10 и 11 октября. При этом официального запрета на проведение мероприятий не вводилось.