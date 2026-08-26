"Газпром Арена": вся информация по концерту Канье Уэста будет у организаторов "Газпром Арена" предупредила покупателей о мошенничестве из-за концертов Уэста

Москва26 авг Вести.Представители "Газпром Арена" рекомендовали искать информацию по концерту Канье Уэста исключительно на сайте организатора, чтобы не стать жертвами мошенников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Газпром Арена".

В связи с участившимися случаями мошенничества, подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора — Say Agency. Информация относительно изменений в концертной программе "Газпром Арены" будет появляться на сайте "Газпром Арены" говорится в заявлении

В сообщении также подчеркивается, что любые сведения, публикуемые на иных ресурсах, следует расценивать как недостоверные.

Ранее сообщалось, что агентство Say Agency могут привлечь за мошенничество в особо крупном размере, если будет установлен умысел на сбор средств со зрителей и не предоставление им услуги в полном объеме.