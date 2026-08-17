Менеджер Канье Уэста подтвердил информацию о концертах рэпера на "Газпром Арене" Концертный менеджер Канье Уэста подтвердил проведение концертов рэпера в России

Москва17 авг Вести.Концертный менеджер американского рэпера Ye, также известного как Канье Уэст, подтвердил информацию о проведении концертов в Санкт-Петербурге.

В соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он опубликовал афишу с концертами рэпера на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Он также оставил ссылку на сайт с продажей билетов на событие.

По информации ТАСС, Уэст выступит без артистов на разогреве. Ранее появились сообщения, что перед выступлением рэпера могут спеть российские исполнители, называли Полину Гагарину, Ани Лорак, Диму Билана, Сергея Лазарева и Ярослава Дронова (Shaman).

Ранее концертное агентство Say Agency сообщило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге.