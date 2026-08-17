Канье Уэста не будут заменять на концерте в Петербурге

Организаторы сказали, возможна ли замена Канье Уэста на концертах в Петербурге Канье Уэста не будут заменять на концерте в Петербурге

Москва17 авг Вести.Американского рэпера Канье Уэста (Ye) не будут заменять другим исполнителем на предстоящем концерте в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в концертном агентстве Say Agency.

Ранее в оферте билетного оператора появился пункт, предусматривающий возможность замены артиста, что вызвало предположения о возможной смене исполнителя.

К сожалению, произошла ошибка. Билетный оператор не почистил оферту, потому что это стандартная классическая оферта объяснили организаторы

В агентстве уточнили, что такая форма обычно используется для спектаклей, фестивалей и сборных концертов, где допускается замена одного артиста другим.

Таким образом, положение о возможной замене исполнителя в опубликованной оферте не относится к концерту Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Артист уже посещал Россию в июне 2024 года. Тогда рэпер прилетел в Москву на частном самолете, чтобы поздравить с 40-летием российского дизайнера Гошу Рубчинского, который сотрудничал с его брендом Yeezy. Во время поездки музыкант гулял по столице, посетил ресторан "Белуга"и катался на яхте по Москве-реке. Концерт в рамках того визита не планировался.

В октябре 2026 года Уэст впервые должен выступить в России с концертами. Два шоу запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.