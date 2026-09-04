Концертов зарубежных исполнителей в октябре в "Газпром Арене" не запланировано "Газпром Арена": никаких концертов зарубежных исполнителей в октябре нет

Москва4 сен Вести.Представители "Газпром Арены" заявили в Telegram-канале, что не планируют проведение мероприятий зарубежных исполнителей в октябре.

Ранее сообщалось, что на площадке в Санкт-Петербурге запланировано проведение двух концертов Канье Уэста. Мероприятия должны состояться 10 и 11 октября. Официального запрета на их проведение не было.

В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на "Газпром Арене" никаких концертов зарубежных исполнителей нет сказано в сообщении

По словам директора концертного агентства Say Agency Анны Субчевой, ни агентство, ни артист не удаляли информацию о событии. Она также сообщила, что перенос концертов на другие даты или площадку не рассматривается. А в случае их отмены зрителям вернут деньги за билеты.