Москва7 сенВести.Генеральный директор Say Agency Анна Субчева заявила, что компания выполняла продажи билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге в рамках законодательства РФ.
Так она прокомментировала предостережения Роспотребнадзора из-за отказа агентства возвращать деньги за билеты.
Мы передали претензии Роспотребнадзора нашим юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентствасказала Субчева в беседе с ТАСС
6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency после обращений покупателей билетов. Как сообщалось, ведомство усмотрело в действиях компании нарушения.