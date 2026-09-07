Организатор концертов Канье Уэста ответил на предостережение Роспотребнадзора Организаторы концерта Канье Уэста прокомментировали отказ в возврате билетов

Москва7 сен Вести.Генеральный директор Say Agency Анна Субчева заявила, что компания выполняла продажи билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге в рамках законодательства РФ.

Так она прокомментировала предостережения Роспотребнадзора из-за отказа агентства возвращать деньги за билеты.

Мы передали претензии Роспотребнадзора нашим юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства сказала Субчева в беседе с ТАСС

6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency после обращений покупателей билетов. Как сообщалось, ведомство усмотрело в действиях компании нарушения.