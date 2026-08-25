Названа возможная причина попыток отмены концерта Канье Уэста в России Продюсер назвал шумиху вокруг концерта Уэста в России пиар-кампанией рэпера

Москва25 авг Вести.Возникшая неопределенность в проведении концертов американского рэпера Канье Уэста в России может быть искусственно созданной и использоваться в качестве инструмента пиара. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, менеджеры Канье Уэста часто прибегают к подобным способам привлечения внимания и повышения уровня скандальности перед туром.

Они как инструмент пиара используют непосредственно какую-то шумиху вокруг имени Канье Уэста… для того, чтоб привлечь внимание к бренду и монетизировать всевозможными способами творчество Канье Уэста отметил Рудченко

Ранее Say Agency сообщило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября. По словам представителя компании, процесс согласования проведения концерта с площадкой еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа.

При этом "Газпром Арена" отметила, что концерт американского рэпера без подписанного договора аренды состояться не может. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов.