ТАСС: SHAMAN опроверг сообщения о дуэте с Канье Уэстом

SHAMAN опроверг информацию о совместном выступлении с Канье Уэстом ТАСС: SHAMAN опроверг сообщения о дуэте с Канье Уэстом

Москва18 авг Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опроверг информацию о возможном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом.

По его словам, которые приводит ТАСС, рэп-культура не является его музыкальным направлением.

Моя творческая позиция всегда была неизменной: либо я делаю на сто процентов, либо не делаю вовсе. Рэп - это глубокая, мощная культура, но она не моя. сказал Дронов

Певец заявил, что в России много хороших рэперов, которые должны делать свое дело.

Ранее информацию о возможном совместном выступлении Канье Уэста и SHAMAN опровергла генеральный директор Say Agency Анна Субчева.