Москва26 авгВести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, поделился, что подарил на свадьбу своей супруге, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной свою любовь.
SHAMAN и Мизулина отпраздновали свадьбу в июне этого года. Комментарий певца насчет подарка своей супруги приводит РИА Новости.
Свою любовьсказал артист в кулуарах конкурса "Новая волна-2026"
Ранее SHAMAN опроверг публикации о возможном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом. Российский артист признался, что рэп-культура не является его музыкальным направлением.