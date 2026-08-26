SHAMAN раскрыл, что подарил своей супруге на свадьбу

SHAMAN рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу SHAMAN раскрыл, что подарил своей супруге на свадьбу

Москва26 авг Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, поделился, что подарил на свадьбу своей супруге, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной свою любовь.

SHAMAN и Мизулина отпраздновали свадьбу в июне этого года. Комментарий певца насчет подарка своей супруги приводит РИА Новости.

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Ранее SHAMAN опроверг публикации о возможном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом. Российский артист признался, что рэп-культура не является его музыкальным направлением.