Москва11 авгВести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил в мессенджере Telegram, что получил в подарок от министра иностранных дел России Сергея Лаврова сборник его сочинений.
Также артист опубликовал фотографию первого разворота книги, где дипломат оставил ему послание.
Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора - главы МИД РФ Сергея Лаврованаписал SHAMAN
Ранее Ярослав Дронов рассказал, что во время концерта в Абакане его поклонники оперлись на ограждения и повалили их. Он подчеркнул, что никто из присутствующих не пострадал.