SHAMAN сообщил, что Лавров подарил ему собрание своих сочинений

SHAMAN получил в подарок собрание сочинений Лаврова SHAMAN сообщил, что Лавров подарил ему собрание своих сочинений

Москва11 авг Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил в мессенджере Telegram, что получил в подарок от министра иностранных дел России Сергея Лаврова сборник его сочинений.

Также артист опубликовал фотографию первого разворота книги, где дипломат оставил ему послание.

Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора - главы МИД РФ Сергея Лаврова написал SHAMAN

Ранее Ярослав Дронов рассказал, что во время концерта в Абакане его поклонники оперлись на ограждения и повалили их. Он подчеркнул, что никто из присутствующих не пострадал.