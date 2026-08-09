Москва9 авг Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в беседе с РИА Новости рассказал о происшествии на концерте в Абакане. По его словам, во время песни "Братья-славяне" он жал руки фанатам, и накал эмоций был так велик, что ограждения не выдержали давления зрителей. Однако, как подчеркнул артист, никто из присутствующих не пострадал.

В субботу в Абакане на праздничном концерте в честь Дня города выступал SHAMAN. В какой-то момент поклонники, не сдержав эмоций, оперлись на ограждения и повалились прямо перед сценой. Сам артист ловко увернулся и продолжил выступление.

С самого первого концерта в моей карьере сцена не была для меня границей. Выступление на Дне города в Абакане - не исключение. Я начал его с осветительной мачты стадиона, а затем спустился к танцполу. Вместе мы пели мою новую песню "Братья-славяне", обменивались рукопожатиями. Эмоции в тот момент были такими сильными, что ограждение не выдержало напора. К счастью, никто, кроме него, не пострадал рассказал артист

По словам исполнителя, на этом его встреча с жителями Абакана не закончилась. Он рассказал, что после концерта его ждали сотни поклонников, с которыми он общался, пел и разделял счастливые моменты.