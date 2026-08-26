Борцов с концертом Канье Уэста в РФ назвали типичными карьеристами Борцов с концертом Уэста в РФ обвинили в ложном патриотизме

Москва26 авг Вести.Борцы с концертом Канье Уэста в РФ – это типичные карьеристы, которые рядятся в одежды патриотов. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Они типичные карьеристы, которые рядятся в одежды патриотов. Свое запретунство, на основе которого строится карьера, они продвигают как заботу о Родине и морально-нравственном облике граждан отметил он

Журналист также указал на лицемерие и двойные стандарты тех, кто выступает против выступления американского артиста в Санкт-Петербурге.

Канье Уэста они хотят запретить. Но их совершенно устраивают сериалы про эскортниц, где русских девушек выставляют шлюхами. Их вполне устраивает кинопродукт, где отважные курьеры из Средней Азии помогают всем и везде, пока русские нацисты только и делают что гадят, а русские обыватели вполне себе ксенофобы до единого заявил Андрей Медведев

Он добавил, что "запретунство" – это удобно, безопасно и приносит быструю популярность на фоне исторического опыта страны.

Для нескольких поколений запрет и "вот бы Сталин с вами разобрался" это буквально альфа и омега решения всех проблем. При этом, как только активисты чувствуют рывок поводка, они тут же затихают до поры, чтобы потом переключить внимание на что-то еще добавил журналист

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов заявил о появлении в РФ "новой секты" борцов с концертом Канье Уэста.

В середине августа стало известно, что американский артист собирается дважды выступить на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге этой осень. Через несколько дней представители площадки заявили, что контракт на аренду стадиона не был заключен, и концерт не состоится. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов.

При этом в Say Agency настаивали, что процесс согласования проведения концерта с "Газпром Ареной" еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа. Также утверждается, что рэпер уже получил аванс.