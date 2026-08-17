Милонов вступился за Канье Уэста, выступление которого хотели отменить в России Милонов о выступлении Канье Уэста в России: пусть поет

Москва17 авг Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в поддержку выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

По его словам, которые приводит KP.ru, он не видит ничего плохого в проведении концерта.

Если человек хочет петь, пусть поет. Пусть поет, в конце концов сказал Милонов

Депутат предположил, что рэпер не осознает серьезность слов относительно нацистского режима в Германии. Милонов подчеркнул, что как только артист приедет в Россию, тут ему точно удастся сопоставить "что к чему".

Ранее стало известно, что артист планирует приехать в Россию и дать два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.