Москва20 сен Вести.Обещанное главой киевского режима Владимиром Зеленский решение проблемы "космического дефицита бюджета" на Украине будет найдено в дальнейшей "могилизации" украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Убьет путем украинской "могилизации" еще больше людей, чтобы не иметь перед народом никаких обязательств сказала Захарова

Дипломат отреагировала на заявление Зеленского, который сообщил о большом дефиците бюджета страны и пообещал урегулировать эту проблему совместно с европейскими партнерами.