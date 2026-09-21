Москва21 сен Вести.История всегда отвергала тех, кто исповедовал аморальное человеконенавистничество, - эта же участь, без сомнения, ждет и главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с ТАСС она отметила, что мировая история знает подобные случаи: Наполеон и Гитлер рассчитывали всех заставить плясать "под их дудку только из-за какого-то накопленного ими количества мощи".

Я вам привела два примера, но их можно приводить тысячи. Ничего не поменялось… Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их. Так будет и в этот раз сказала Захарова

Накануне она отметила, что обещанное киевским главарем решение проблемы "космического дефицита бюджета" на Украине будет найдено в дальнейшей "могилизации" украинцев.