Москва15 сен Вести.Украинцев, поверивших обещаниям главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Запад им поможет и обеспечит сытую и достойную жизнь, ждет страшная судьба. Об этом во время брифинга в Екатеринбурге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Страшная судьба ждет тех граждан Украины, которые доверились Зеленскому, который им рассказывал, что Запад обеспечит им просто так, без работы и усилий, хорошую, достойную, сытую жизнь сказала Захарова

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он стал трагедией для Украины.