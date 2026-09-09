Захарова: в детстве Зеленский играл с мясорубкой, а теперь создал ее на Украине

Захарова напомнила о любимой игрушке Зеленского в детстве Захарова: в детстве Зеленский играл с мясорубкой, а теперь создал ее на Украине

Москва9 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре напомнила, что любимой игрушкой украинского лидера Владимира Зеленского в детстве была мясорубка.

Об этом рассказала мама украинского лидера в интервью. Она поделилась, что мальчик Володя Зеленский, когда приходил из детского сада, дома у него была любимая игрушка - мясорубка заявила Захарова

Она также выразила мнение, что теперь Зеленский создал аналогичную ситуацию в собственной стране, проведя параллель с детством. Она отметила, что политик обещал гражданам мир и светлое будущее, однако сейчас его действия приводят к массовой гибели людей. По ее словам, он проворачивает граждан «в фарш» и периодически «вынимает нужные органы», чтобы продать их.

Ранее Захарова комментировала громкие высказывания Зеленского об угрозах сделать российское небо опасным для полетов.