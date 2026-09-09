Захарова объяснила, в чем цель "воздушного шантажа" Зеленского МИД: цель "воздушного шантажа" Зеленского — создать экономическую блокаду РФ

Москва9 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая свой "воздушный шантаж", пытается создать экономическую блокаду России, а не нанести реальный ущерб. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге она прокомментировала громкие высказывания Зеленского.

[Их] основная цель – не столько нанести реальный ущерб авиации, людям, гражданскому населению, сколько попытаться организовать экономическую и транспортную блокаду России отметила Захарова

Она также подчеркнула, что Зеленский с помощью угроз стремится посеять в России хаос и дестабилизировать обстановку.

Ранее Зеленский пригрозил сделать российское небо опасным для полетов. Он заявил, что появится опасность для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.