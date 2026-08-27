Захарова назвала запрет "Маши и Медведя" на Украине перемогой по Зеленскому

Захарова высказалась об очередной "перемоге" Зеленского Захарова назвала запрет "Маши и Медведя" на Украине перемогой по Зеленскому

Москва27 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет российского мультфильма "Маша и Медведь "на Украине. По ее мнению, это можно назвать "перемогой по Зеленскому".

Дипломат пошутила во время брифинга, что, видимо, после запрета мультфильма "дела на фронте у Зеленского пойдут в гору"

Вот это и есть, видимо, перемога по Зеленскому отметила она

Захарова добавила, что решение Зеленского о запрете "должно продемонстрировать мощь и, наверное, закрепить его легитимность".

20 августа стало известно, что Киев ввел санкции в отношении пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции российского мультсериала "Маша и Медведь", который представляет "угрозу национальной безопасности Украины".