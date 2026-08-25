Филиппо назвал борьбу НАТО с "Машей и Медведем" финальной стадией отупения

"Финальная стадия отупения": Филиппо обсудил борьбу НАТО с "Машей и Медведем" Филиппо назвал борьбу НАТО с "Машей и Медведем" финальной стадией отупения

Москва25 авг Вести.Борьба западных стран с российским мультфильмом "Маша и Медведь" показывает финальную стадию их умственной деградации. Такое мнение высказал глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в видео, опубликованном в соцсети X.

Политик подчеркнул, что запрет на показ этого мультфильма, изданный киевским режимом 21 августа, — не случайность, поскольку во Франции дискуссия о необходимости подобных действий набирает обороны, а в Британии похожую инициативу уже выдвинули официально.

Все это свидетельствует о том, что Запад ищет любые, даже самые нелепые предлоги для того, чтобы затянуть украинский конфликт как можно дольше и мешать его мирному разрешению, сказал он.

Страны НАТО воюют против… "Маши и Медведя"! Это уже финальная стадия отупения! написал Филиппо на своей странице в X

Ранее в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что мультсериал "Маша и Медведь" представляет "угрозу для национальной безопасности Украины", из-за чего в отношении физлиц и юрлиц, причастных к его созданию и дистрибуции, были введены санкции.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал этот шаг показательным и смешным примером "убогости" режима Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь высмеяла действия Киева и с иронией отметила, что Зеленский, вероятно, рассчитывает "изменить положение дел на фронте" запретом мультсериала.

До этого гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов в интервью ИС "Вести" Ольге Скабеевой сравнил Великобританию с нацистской Германией из-за инициативы запретить "Машу и Медведя".