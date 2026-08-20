Украина ввела санкции против создателей мультсериала "Маша и Медведь"

Санкции за мультфильм: Киев ввел ограничения против авторов "Маша и Медведь" Украина ввела санкции против создателей мультсериала "Маша и Медведь"

Москва20 авг Вести.Киев ввел санкции в отношении пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции российского мультсериала "Маша и Медведь", сообщает офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

В список лиц и компаний, попавших под санкции, вошли студия Animaccord, продюсер проекта Дмитрий Ловейко и художник-мультипликатор Олег Кузовков. Срок действия санкций составляет десять лет.

В обосновании решения о санкциях указано, что мультсериал "Маша и Медведь" представляет "угрозу национальной безопасности Украины". Доступ к просмотру мультфильма на Украине заблокируют.

Зеленский подписал 3 августа указ о введении очередных санкций против 20 граждан России и 23 компаний, из которых 20 компаний - российские, две - белорусские, одна - украинская.

Все перечисленные лица и компании якобы работают на российский военно-промышленный комплекс (ВПК).