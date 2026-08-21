Украинский YouTube-канал "Маши и Медведя" собрал более 800 млн просмотров за год

Украиноязычный YouTube-канал "Маши и Медведя" за год собрал 800 млн просмотров Украинский YouTube-канал "Маши и Медведя" собрал более 800 млн просмотров за год

Москва21 авг Вести.Украиноязычный YouTube-канал мультсериала "Маша и Медведь" собрал более 800 млн просмотров за 2025 год. Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Ранее офис главы киевского режима Владимира Зеленского сообщил, что Украина ввела ограничительные меры в отношении лиц и организаций, связанных с созданием и распространением этого проекта. В санкционный список вошли, в частности, студия Animaccord, продюсер проекта Дмитрий Ловейко и художник-мультипликатор Олег Кузовков. Ограничения будут действовать в течение десяти лет.

Ввели санкции против российского мультсериала "Маша и Медведь"… Только за 2025 год украиноязычный YouTube-канал "Маши и Медведя" собрал более 800 миллионов просмотров написала Бережная

По ее словам, мультфильм "Маша и Медведь" является инструментом российской пропаганды.

Ранее сообщения о санкциях Киева против авторов и дистрибьюторов "Маши и Медведь" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это решение демонстрирует уродство киевского режима.