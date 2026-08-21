Песков: начало войны с мультфильмами показывает уродство режима в Киеве

Песков: война с мультиками показывает все уродство киевского режима Песков: начало войны с мультфильмами показывает уродство режима в Киеве

Москва21 авг Вести.Решение Украины распространить антироссийские санкции на мультфильмы демонстрирует уродство киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал сообщения о санкциях Киева против авторов и дистрибьюторов российского мультсериала "Маша и Медведь".

То, что Украина начала войну и с мультиками тоже - это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима сказал пресс-секретарь президента журналистам

Ранее офис Владимира Зеленского проинформировал, что Украина ввела ограничительные меры в отношении лиц и организаций, связанных с созданием и распространением этого мультпроекта. В санкционный список вошли, в частности, студия Animaccord, продюсер проекта Дмитрий Ловейко и художник-мультипликатор Олег Кузовков. Ограничения будут действовать в течение десяти лет.

В обосновании решения украинская сторона указала, что мультсериал "Маша и Медведь" якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины. Доступ к просмотру мультфильма на территории Украины планируется заблокировать.